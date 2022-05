Ubisoft+: Abo-Dienst wird Teil von PlayStation Plus

The Division

For Honor

Child of Light

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Steep

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

The Crew 2

Watch Dogs

Werewolves Within

Eagle Flight

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

ZOMBI





Bisher war der Abo-Dienst Ubisoft+ hierzulande nur auf PC und Stadia erhältlich. Jetzt soll das Angebot von über 100 Spielen auch auf der PlayStation eingeführt werden.Wie Ubisoft außerdem ankündigt, wird der neue Dienst Ubisoft+ Classics in Europa ab dem 23. Juni 2022 Teil der neuen PlayStation Plus Modelle "Extra" und "Premium" ( wir berichteten) . In Asien geht der Service bereits am 24. Mai 2022 an den Start, in den USA am 13. Juni 2022. Auch ein Launch auf der Xbox sei geplant.Zum Start von Ubisoft+ Classics sind folgende 27 Spiele erhältlich. Bis Ende 2022 soll der Dienst 50 Titel umfassen: