Ubisoft+: Far Cry, Assassin's Creed, Anno & über hundert weitere Spiele gratis diesen Monat

Ubisoft+ kostenlos: Welche Titel sich so richtig lohnen

Wie ihr euch das Gratis-Abonnement bei Ubisoft+ sichern könnt

Einen Monat lang könnt ihr populäre Franchises des Entwicklers kostenlos zocken. Das Abonnement von Ubisoft+ steht bis zum 10. Oktober gratis zur Verfügung.Dabei handelt es sich um eine Art Probemonat, mit dem Ubisoft uns passend zu seinem Forward 2022 Showcase-Event seinen Abo-Service schmackhaft machen möchte. Der komplette Spielekatalog von über 100 Titeln dürfen wir ganze 30 Tage lang nutzen und wir zeigen euch folglich einige Highlights.Unter den zahlreichen Spielen, die das Abonnement von Ubisoft+ für uns bereithält, findet sich für nahezu jeden Geschmack etwas. Selbstverständlich sind auch alle großen Reihen des Publishers mit von der Partie. Ob aufregende Abenteuer in Assassin's Creed , saukomische Satire mit den South Park -Rollenspielen oder atemraubende Action in Far Cry : Die folgenden Serien inklusive ihrer neusten Teile sorgen für die nnötige Abwechslung.Weitere lohnenswerte Reihen im Angebot von Ubisoft+:Doch damit nicht genug: Neben den Hauptkampagnen und Basisinhalten bekommen wir mit dem kostenlosen Ubisoft Plus-Abonnement sogar an die DLCs, die es für die verschiedenen Franchises gibt. So können wir zum Beispiel das erst am 20. September erscheinende Anno 1800 -Addon Reich der Lüfte mit dem Probemonat anspielen.Natürlich wollen wir euch nicht vorenthalten, wie ihr an den Gratis-Monat bei Ubisoft+ überhaupt gelangt. Dafür müsst ihr ganz einfach die hauseigene Webseite des Publishers besuchen, über die ihr euch per entsprechendem Button anmeldet. Auch im Connect-Client von Ubisoft ist es möglich, den Service kostenlos auszuprobieren.Einmal angemeldet, müsst ihr euch für den PC oder den Multi Acces, mit dem ihr Ubisoft+ auch über Streaming-Plattformen wie Google Stadia oder Amazon Luna nutzen könnt, entscheiden. Apropos: Für letztere bringt Ubisoft im Frühjahr Trackmania in die Cloud und auch eine Konsolen-Version mit Crossplay und Co. wird es geben.Nachdem ihr euch für ein passendes Modell entschieden habt, startet der Probemonat und ist 30 Tage lang aktiv, ehe ihr 14,99 beziehungsweise 17,99 für jeweils einen weiteren Monaten bezahlen müsst. Wollt ihr dies vermeiden, solltet ihr euch direkt nach der Registrierung um die Kündigung des Dienstes kümmern. Bis diese fällig wird, könnt ihr die Titel aus dem Angebot von Ubisoft+ beliebig oft herunterladen und spielen.Letztes aktuelles Video: Trailer