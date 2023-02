Ubisoft+: Abo-Service könnte bald mit mehr als 60 Games für Xbox kommen

Ubisoft+: Kommt nach EA Play der zweite externe Abo-Service für die Xbox in den Game Pass?

Der Abonnement-Service Ubisoft+ aus dem Hause des gleichnamigen Publishers könnte einer geleakten Liste von über 60 Spielen zufolge schon sehr bald auf die Xbox kommen.Demzufolge bekommen Abonnenten Zugriff auf die prall gefüllte Spielebibliothek, in der sich nicht weniger namhafte Vertreter wie die Assassin's Creed-Reihe oder die Far Cry-Spiele tummeln. Darüber hinaus gehören auch die DLC-Inhalte für die einzelnen Titel zum Aufgebot von Ubisoft+.Ursprünglich unter dem Namen Uplay+ bekannt, gab es Ubisoft+ zunächst nur für den PC, bevor der Publisher versuchte, im Cloud Gaming-Markt Fuß zu fassen. Nachdem mit Google Stadia nun ein Anbieter wegfällt, sucht Ubisoft den Weg auf neue Plattformen. Abonnenten von PlayStations Plus-Programm profitieren bereits seit einiger Zeit von vielen Titeln, die Ubisoft im Zuge des Abos für zahlende Kunden zur Verfügung stellt und nun soll auch die Xbox folgen.Dem Portal TrueAchievments zufolge gibt es sogar schon eine konkrete Liste an Titeln, die im Xbox Store mit dem speziellen Ubisoft+ Tag gekennzeichnet sind. Insgesamt 63 Spiele konnten die findigen Beobachter ausmachen, bei denen man allerdings nicht mit einhundertprozentiger Gewissheit davon ausgehen kann, dass sie dann auch später wirklich in den Service der Xbox folgen werden. Möglicherweise wirft Ubisoft aber auch noch ein paar weitere Spiele in den Pott, wenn das Abo-Modell erst einmal gut angelaufen ist.Wie Ubisoft+ überhaupt auf der Xbox umgesetzt werden soll, ist bislang völlig unklar. Vorstellbar wäre jedoch, dass in einen der bereits bestehenden Dienste von Microsoft eingebunden wird, beispielsweise in den beliebten Xbox Game Pass (oder seiner teureren Ultimate-Variante). Schon jetzt stehen Game Pass-Kunden viele Titel aus den Reihen des Publishers zur Auswahl, dass weitere folgen wäre also nur sinnig. Vielleicht kommt es allerdings auch ganz anders und wir müssen für Ubisoft+ künftig unabhängig von den weiteren Xbox-Angeboten abonnieren.Das erste Mal, dass Microsoft den Xbox Game Pass um das Abo-Angebot eines externen Publishers wie Ubisoft+ erweitert , wäre dies jedoch nicht. Schon in der jüngeren Vergangenheit band manein.Letztes aktuelles Video: Trailer