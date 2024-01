Ubisoft+: Preiserhöhung und Einführung einer günstigeren Classics-Alternative

Ubisoft+ Premium kostet ab sofort mehr

Ubisoft+ Classics wird eingeführt

Abos werden immer teurer: Ob Netflix, Disney Plus,und neuerdings auch. Zum Jahresbeginn stellt der französische Publisher seinen Service um und bietet neuerdingsan, die sich preislich und inhaltlich stark voneinander unterscheiden.Erstmals 2019 nur für den PC gestartet, wurde Ubisoft+ in den Folgenjahren immer weiter ausgebaut und auch auf anderen Plattformen angeboten, zwischenzeitlich sogar bei Googles ehemaligen Streaming-Dienst Stadia. Nun will Ubisoft den eigenen Dienst noch prominenter in den Vordergrund stellen und stellt auf ein zweigleisiges Angebot um, während zugleich dieDas bisherige Ubisoft+ heißt fortanund kostet nicht mehr 15 Euro pro Monat, sondern wird auferhöht. Grund dafür ist, dass ab sofort der PC, Xbox und Amazon Luna im selben Abo enthalten sind und es keine Aufteilung mehr gibt, wie Ubisoft in einem Blogeintrag festhält.Am Inhalt ändert sich derweil nichts: Ubisoft+ Premium enthält weiterhinin der teuersten Variante, hinzu kommen zahlreiche frühere Spiele des Publishers. Unter anderem könnt ihr somit das erst im Dezember veröffentlichteoder seit dieser Woche, sofort spielen. Auchmitsamt allen DLCs,in der Game of the Year-Edition oderals Jubiläumsausgabe sind in dem Abo enthalten.Zu guter Letzt erhaltet ihr monatlich noch unterschiedliche Belohnungen für verschiedene Spiele. Einen Großteil der angebotenen Spiele könnt ihr zudem auch auf deroder viaspielen, sofern ihr daran Interesse habt.Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchte, aber trotzdem das Spieleangebot von Ubisoft ausprobieren möchte, kann fortan auf das neue Abozurückgreifen. Dieses gibt es nur für den PC und umfasst auch lediglich 47 Spiele. DLCs sind in diesem Abo ebenfalls nicht mitenthalten. Dafür schrumpft der Preis aufAnders als es der Name vermuten lässt, gibt es im Classics Abo aber nicht nur Ubisoft-Klassiker zu bestaunen. Stattdessen ist es eine ziemlich, die aus unerklärlichen Gründen den einen oder anderen richtigen Klassiker vermissen lässt. Ein gewisser Sam Fisher lässt sich beispielsweise gar nicht erst blicken, dafür aber könnt ihr euch unter anderem auf folgende Spiele einstellen:Das komplette Angebot von Ubisoft+ Classics findet ihr auf der Ubisoft-Webseite. In Zukunft soll die Listewerden, aber einen wirklichen Zeitplan gibt es dafür nicht.Bleibt noch eine letzte Frage:Im Zuge der Microsoft-Übernahme wurde Ubisoft das Recht zuteil, zukünftigzu integrieren. Dies wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.