Monochrome Order: Fantasy-Rollenspiel für PC und Xbox One erschienen - 4Players.de

Kemco und Hit-Point haben das 2D-Fantasy-Rollenspiel Monochrome Order am 4. September 2019 für Xbox One und PC veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 14,99 Euro. Eine Veröffentlichung auf Steam soll in Kürze folgen. Zum Inhalt heißt es: "Die Welt muss sich für immer entscheiden. Die Mission der Arbiter ist, die uralte Magie, als Urteil bekannt, einzusetzen, um ihrer eigenen Gerechtigkeit zu folgen und die Welt an einen besseren Ort zu führen. Ein neu ernannter Arbiter wird einem verödeten Land zugewiesen, wo er verschiedene Urteile fällen muss. Allerdings stimmt nicht jeder mit seiner Idee von Gerechtigkeit überein. Wenn er zwei extremen Alternativen gegenübersteht, welche wird er wählen?Dein Urteil hat großen Einfluss auf die Geschichte und die Rolle deiner Figur, sowohl auf den guten als auch auf den bösen Pfaden. Da es verschiedene Enden gibt, erforsche unterschiedliche Routen, um die Welt in die richtige Richtuing zu lenken! Erhalte bis zu 18 Verbündete aus deinen Urteilen, um verschiedene Formationen zu testen und überwinde Herausforderungen mit den einzigartigen Fähigkeiten jeder Figur." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer