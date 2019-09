Din's Legacy: Action-Rollenspiel mit mutierenden Charakteren hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Screenshot - Din's Legacy (PC) Screenshot - Din's Legacy (PC) Screenshot - Din's Legacy (PC) Screenshot - Din's Legacy (PC) Screenshot - Din's Legacy (PC) Screenshot - Din's Legacy (PC) Screenshot - Din's Legacy (PC)

Das Action-Rollenspiel Din's Legacy von Soldak Entertainment ( Din's Curse ) hat den Early Access auf Steam am 28. August 2019 hinter sich gelassen. Aktuell wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (15.11 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 80 Prozent von 50 Reviews positiv).Din's Legacy entführt in eine dynamische, sich stetig verändernde Fantasywelt. Auch der eigene Spielcharakter unterliegt ständigen Mutationen, die gut oder schlecht sein können und entsprechend unterdrückt oder gefördert werden sollten. Ein kooperativer Mehrspielermodus ist ebenfalls an Bord. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer