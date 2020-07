Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise: Erster Patch verbessert Bildwiederholrate und ändert problematische Transgender-Inhalte

Good evening everyone.

We updated 1st patch!! Still continue to fixing another task.

— Hidetaka SWERY Skywalker (@Swery65) July 21, 2020





Pair this with last night's deleted tweet about me pushing my LGBT propaganda on him, and yeah, not feeling great about playing Swery games.



— Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) July 22, 2020





To all the sites I have seen reporting that the transphobic content in Deadly Premonition 2 is "Fixed" by yesterday's patch, here's the rundown of what changed.



One line of dialogue, where York deadnames Lena as a "Gotcha", is awkwardly cut.



Basically nothing else changed.



— Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) July 22, 2020





The number of sites I have seen report the issue as fixed, seemingly without checking out the changes themselves, has been odd for sure.



— Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) July 22, 2020

Für Deadly Premonition 2 ist das erste Update erschienen. Es nimmt Verbesserungen an der katastrophalen Bildwiederholrate vor, behebt Bugs, fügt eine Option zur Kamera-Invertierung hinzu und sorgt für Mini-Änderungen an "problematischen Transgender-Inhalten".Das Spiel von Hidetaka "Swery" Suehiros geriet nach der Veröffentlichung wegen bestimmten Transgender-Elementen im Skript unter Beschuss. Laut Eurogamer sind die entsprechenden Passagen "mehr naiv als bösartig", wenn man die sonstige Haltung des Spiels an anderer Stelle in diesem Bereich betrachtet. In der besagten Szene wird das falsche Geschlecht bei einer Transgender-Figur verwendet und der "abgelegte alte Name" genannt (Deadnaming; der Geburtsname einer Transgender-Person wird ohne ihre Zustimmung geäußert). Nach der Kritik entschuldigte sich Swery auf Twitter und schrieb, dass keine Transgender-Personen verletzt werden sollten und es nicht absichtlich geschehen sei. Er versprach die Szenen "von einem vielfältigen Team überprüfen" und gegebenenfalls ändern zu lassen. Wobei er sich auch für sein "schlechtes Englisch" entschuldigte.Laut Ausführungen von Laura Kate Dale sind die angestoßenen Änderungen mit dem ersten Update allerdings sehr dürftig. Zumal Swery auch einige Tweets zu diesem Thema gelöscht hatte, u.a. in denen er Laura Kate Dale direkt "LBGT-Propaganda" vorgeworfen hatte.Die Entwickler wollen das Spiel auch in Zukunft weiter verbessern und gerade an der Bildwiederholrate schrauben.Letztes aktuelles Video: VideoTest