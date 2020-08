Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise: Patch 1.0.3 verbessert die Performance weiter

Für Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise ist der Patch 1.0.3 veröffentlicht worden, der die Bildwiederholrate in den Außenarealen spürbar anhebt. Der Sprung über die 20-fps-Marke ist dennoch eine große Hürde für das Spiel von Toybox Games. Der folgende Video-Vergleich zeigt die Verbesserungen bei der Bildwiederholrate, allerdings sind neuerdings Mikro-Ruckler hinzugekommen, die vorher nicht festgestellt wurden. Darüber hinaus kann die Kamera in Version 1.0.3 invertiert werden und ein Minispiel soll wieder korrekt funktionieren und nicht mehr abstürzen.Letztes aktuelles Video: VideoTest