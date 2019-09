Encodya: Cyberpunk-Adventure erreicht Kickstarter-Ziel - 4Players.de

Screenshot - Encodya (PC) Screenshot - Encodya (PC) Screenshot - Encodya (PC) Screenshot - Encodya (PC) Screenshot - Encodya (PC) Screenshot - Encodya (PC) Screenshot - Encodya (PC)

Chaosmonger Studio hat das Finanzierungsziel für sein Point'n'Click-Adventure Encodya auf Kickstarter erreicht. 12 Tage vor Ablauf der Kampagne haben 415 Unterstützer 30.579 Euro von den veranschlagten 27.500 Euro zugesagt. Sollten bis zum 17. September 2019 noch 32.500 Euro zusammenkommen, sollen sämtliche Texte im Spiel auch auf Deutsch, Italienisch und Spanisch übersetzt werden. Ab 45.000 Euro soll der Spielumfang erhöht werden. Zudem wurde im Juli eine Zusammenarbeit mit Assemble Entertainment geschlossen. Die Veröffentlichung des auf dem Kurzfilm "Robot will Protect You" basierenden Cyberpunk-Adventures ist für Ende 2020 auf PC geplant. Eine Steam -Präsenz wurde bereits eingerichtet.Zur Geschichte heißt es: "Es ist 2062. Tina, eine 9-jährige Waise, lebt mit SAM-53, ihrem großen ungeschickten Roboter-Beschützer, in einer provisorischen Dachunterkunft in Neo-Berlin, einer dunklen, von Konzernen kontrollierten Megalopolis. Die Protagonistin ist ein städtisches Dschungel-Mädchen, das gelernt hat, allein zu leben, Müllcontainer der dystopischen Stadt zu plündern und nur mit Schrott auszukommen. Ihr lustiger Roboter ist immer dabei, darauf programmiert, das Mädchen zu beschützen - egal was passiert."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer