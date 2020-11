Encodya: Cyberpunk-Adventure mit Kickstarter-Unterstützung wird im Januar veröffentlicht

Chaosmonger Studio und Publisher Assemble Entertainment haben das Release-Datum ihres Point-and-Click-Adventures Encodya verraten. Das dystopische Abenteuer im Cyberpunk-Design erscheint am 26. Januar 2021 auf Steam und GOG für Windows, Mac und Linux, und zwar zum Preis von 20,99 Euro.Als Inspirationen werden der emotionale Erzählstil von Studio Ghibli, die Atmosphäre von Blade Runner sowie der Humor und Spielstil von Monkey Island genannt."ENCODYA ist ein klassisches Point and Click Adventure in einem düsteren Sci-Fi-Setting, welches sich mit den Themen der Zukunft auseinandersetzt: Menschlichkeit empfinden in einer von Großkonzernen kontrollierten Welt, süchtig nach Technologie und Cyberspace. Für eine bessere Zukunft in Neo-Berlin versuchen das Waisenkind Tina und ihr Roboter SAM-53 den Menschen zu helfen. Während ihrer schweren Mission vertiefen die beiden ihre unglaubliche Beziehung, die Wissenschaft und Technik überschreitet.Auf Kickstarter konnte das Herzensprojekt ENCODYA vom Chef-Entwickler Nicola Piovesan über 600 Unterstützer für sich gewinnen, die insgesamt über 46.000 Euro beitrugen. Ursprünglich war das Kampagnenziel 25.000 Euro, doch ENCODYA konnte beweisen, dass es den Unterstützern mehr wert war. Neben den Neuauflagen von Leisure Suit Larry erscheint mit ENCODYA bald ein weiteres Adventure-Spiel vom Publisher Assemble Entertainment. Wer jetzt schon ENCODYA spielen möchte, kann sich bereits die kostenlose Demo auf Steam herunterladen."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer