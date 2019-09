Pesterquest: Die ersten beiden Episoden der Homestuck-Visual-Novel sind startklar - 4Players.de

Screenshot - Pesterquest (PC) Screenshot - Pesterquest (PC) Screenshot - Pesterquest (PC) Screenshot - Pesterquest (PC) Screenshot - Pesterquest (PC) Screenshot - Pesterquest (PC) Screenshot - Pesterquest (PC) Screenshot - Pesterquest (PC) Screenshot - Pesterquest (PC) Screenshot - Pesterquest (PC)

What Pumpkin Games und Fellow Traveller haben die ersten beiden Episoden ("Magic is Fucking Real" und "Something Beyond the Sky") ihrer Homestuck-Visual-Novel Pesterquest am 4. September 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 11. September ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (8,49 Euro statt 9,99 Euro).Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 84 Reviews positiv). Insgesamt sind 14 Folgen geplant, die in zweiwöchigen Abständen erscheinen und die düster-witzige Geschichte in Andrew Hussies Homestuck-Universum bis März 2020 komplettieren sollen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Volume 1 2 Launch Trailer