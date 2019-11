Landwirtschafts-Simulator 20: Trailer: "Gotta Farm 'Em All" - 4Players.de

In Anlehnung an Pokémon haben Focus Home Interactive und astragon den Trailer "Gotta Farm 'Em All" für den Landwirtschafts-Simulator 20 auf Nintendo Switch veröffentlicht. Die Simulation mit über 100 Landmaschinen und Geräten, u.a. von John Deere, wird am 03. Dezember 2019 erscheinen."Im Landwirtschafts-Simulator 20 zum ersten Mal in der Reihe auf Nintendo Switch vertreten, ist John Deere, der größte Landmaschinenhersteller der Welt. Neben dieser spannenden Erweiterung des Fuhrparks dürfen sich Spieler zudem auf zahlreiche weitere Gameplayelemente wie noch mehr neue Maschinen, neue Fruchtsorten wie Baumwolle und Hafer sowie eine neue nordamerikanische Spielumgebung freuen. Im Stall und auf der Weide kümmern sie sich ab sofort nicht nur um Schweine, Kühe und Schafe, sondern auch um Pferde, auf deren Rücken sie zudem die Karte nach Belieben erkunden können", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Gotta Farm Em All