Landwirtschafts-Simulator 20: Die virtuelle Feldarbeit hat begonnen - 4Players.de

Giants Software, Focus Home Interactive und astragon Entertainment haben den Landwirtschafts-Simulator 20 alias Farming Simulator 20 am 3. Dezember 2019 für Nintendo Switch (digital und physisch) sowie Android und iOS veröffentlicht . Der Preis im Einzelhandel und eShop beträgt 44,99 Euro, im App Store 6,99 Euro und auf Google Play 6,49 Euro.Zum Inhalt heißt es: "Mit dem Landwirtschafts-Simulator 20 freut sich GIANTS Software, den neuesten Teil der größten Simulation virtueller Landwirtschaft für Mobilgeräte und Nintendos aktuelle Heimkonsole zu veröffentlichen. Mobile Landwirte bestellen ihre Felder in einer riesigen nordamerikanischen Landschaft, um dort neben Weizen, Raps und Gerste sowie vieler weiterer Fruchtarten auch zwei neue Nutzpflanzen anzubauen: Hafer und Baumwolle.Mehr als 100 landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge stehen für fachgerechten Ackerbau und Tierhaltung zur Verfügung - vom Mähdrescher bis zum Viehtransporter. Zu den führenden Herstellern wie Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Valtra, Krone, Deutz-Fahr und vielen anderen gesellen sich mit dem Landwirtschafts-Simulator 20 erstmals mobil auch die grünen Maschinen von John Deere dazu.Wer seinen Fokus nicht allein auf den Ackerbau konzentrieren möchte, sollte dennoch ein Feld bestellen, um darauf wertvollen Hafer anzubauen: Neu dabei sind nämlich auch die Pferde, die mit der Getreideart gefüttert werden wollen. Neben Kühen, Schweinen und Schafen sorgen sie für mehr Leben auf dem virtuellen Hof und warten nur auf einen Ausritt nach getaner Arbeit.Neben all den inhaltlichen Neuerungen hat GIANTS Software auch an der Technik gefeilt: Eine rundum verbesserte Grafik wird von der Cockpit-Ansicht abgerundet, die auf den Mobilgeräten und Nintendos Switch für ein immersives Simulationserlebnis sorgt. Im folgenden Launch-Trailer gibt es einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte und Verbesserungen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer