Fairy Tail: Erste Charaktere und Details benannt - 4Players.de

Auf der Tokyo Game Show 2019 haben Gust und Koei Tecmo Europe weitere Details zu Fairy Tail veröffentlicht. Das Japan-Rollenspiel basiert auf Hiro Mashimas gleichnamigen Anime/Manga und ist zugleich das erste Fairy-Tail-Spiel, das auf Heimkonsolen im Westen veröffentlicht wird. Es soll im nächsten Jahr (2020) auf PC (Steam), PlayStation 4 und Switch erscheinen.Aus insgesamt zehn Charakteren wird man eine Gruppe bilden können. Zur Auswahl stehen der Feuer-Dragonslayer Natsu Dragneel, die Stellargeist-Magierin Lucy Heartfilia, der Eismagier Gray Fullbuster, die Feenkönigin Titania, Erza Scarlet und die junge Himmel-Dragonslayer Wendy Marvell.Der Publisher erklärt: "In Fairy Tail werden durch das Abschließen von Schlachten und Quests nicht nur Gruppenmitglieder aufgerüstet, sondern es werden auch Szenarien für die Bindung von Charakteren erstellt, mit denen die Gilde aufgerüstet und schließlich der Gildenrang erhöht werden kann, sodass die Spieler anspruchsvollere Missionen annehmen können in ihrer Quest zur größten Gilde in Fiore zu werden (...) Mit einer vielfältigen Auswahl an Magie, die den außergewöhnlichen Charakteren zur Verfügung steht. Renommierte Moves aus der Serie erleuchten den Bildschirm und einige Charaktere wie Natsu können von Modusänderungen profitieren - beispielsweise der auffällige Donner-Flammen Modus! Darüber hinaus stehen einige Gildenmitglieder zur Unterstützung im Kampf zur Verfügung, darunter der Gildenmeister von Fairy Tail, Makarov Dreyar, der herbeigerufen werden kann, um mächtige Hilfe auf dem Schlachtfeld zu leisten."Letztes aktuelles Video: Ankündigung