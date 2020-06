Fairy Tail: Video gewährt einen Blick auf die magischen Kampffertigkeiten

Koei Tecmo und Gust haben ein neues Video zum Anime-Rollenspiel Fairy Tail veröffentlicht, in dem sie einen Blick auf die magischen Kampffertigkeiten der Charaktere gewähren:

Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerDazu heißt es vom Hersteller: "Fairy Tails außergewöhnliche Welt der Magie und Drachen wird auf atemberaubende Art und Weise sowie einem hohen Detailgrad im Spiel wiedergegeben. Fans der Anime- und Manga-Serie werden vollauf von der Magie und den Geheimnissen, die ihren Weg ins Spiel gefunden haben begeistert sein. In Unison Raids können Charaktere ihre Kräfte bündeln, um selbst die stärksten Gegner zu besiegen. Zwar sind die Unison Raids bereits Teil der Anime- und Manga-Reihe, allerdings wartet auf die Fans im Spiel Teams, die sie so in der Serie noch nicht gesehen haben. Damit werden neue Kräfte und völlig neue Charakter-Kombinationen ermöglicht.Fairy Tail führt zudem neue Extreme Magic Spekks ein, inklusive Makarov's Giant Magic und Kanna's Fairy Glitter, das aktiviert werden kann, indem Spieler magische Attacken kombinieren. Der Zauber Exceed Special kann der Gruppe selbst aus der aussichtslosesten Lage helfen. Jede Magie besitzt einzigartige Eigenschaften und kann, bei bestimmten Gegnertypen, mehr Schaden verursachen. Mit Erfahrungspunkten, die auf der Reise gesammelt werden, können die Charaktere ihre Zauber verstärken.Während des Kampfes füllen magische Attacken die Awakening-Leiste auf. Ist die Anzeige gefüllt, können die Charaktere erwachen und somit noch stärkere magische Fähigkeiten nutzen. Jeder Charakter hat einen eigenen Awakening-Modus - hiermit stehen Spielern weitere strategische Optionen bei der Bekämpfung ihrer Gegner zur Verfügung."Fairy Tail wird am 30. Juli 2020 als Standard Edition, Guild Box Edition und Digital Deluxe Edition für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC ( Steam ) erscheinen. Vorbesteller erhalten ein "Miss Fairy Tail"-Kostüm für Erza als Bonus. Mehr dazu auf der offiziellen Website