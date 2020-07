Fairy Tail: Charaktere und Features des Anime-Rollenspiels im Trailer

Vor der Veröffentlichung von Fairy Tail am 30. Juli 2020 für PlayStation 4, Switch und PC (Steam) geben die Entwickler noch einen Überblick über die Charaktere und die Features des Anime-Rollenspiels. Das JRPG basiert auf Hiro Mashimas gleichnamigen Anime/Manga und ist zugleich das erste Fairy-Tail-Spiel, das auf Heimkonsolen im Westen veröffentlicht wirdLetztes aktuelles Video: Characters Features TrailerDer Publisher erklärt: "In Fairy Tail werden durch das Abschließen von Schlachten und Quests nicht nur Gruppenmitglieder aufgerüstet, sondern es werden auch Szenarien für die Bindung von Charakteren erstellt, mit denen die Gilde aufgerüstet und schließlich der Gildenrang erhöht werden kann, sodass die Spieler anspruchsvollere Missionen annehmen können in ihrer Quest zur größten Gilde in Fiore zu werden (...) Mit einer vielfältigen Auswahl an Magie, die den außergewöhnlichen Charakteren zur Verfügung steht. Renommierte Moves aus der Serie erleuchten den Bildschirm und einige Charaktere wie Natsu können von Modusänderungen profitieren - beispielsweise der auffällige Donner-Flammen Modus! Darüber hinaus stehen einige Gildenmitglieder zur Unterstützung im Kampf zur Verfügung, darunter der Gildenmeister von Fairy Tail, Makarov Dreyar, der herbeigerufen werden kann, um mächtige Hilfe auf dem Schlachtfeld zu leisten.""Dämonen, dunkle Zauberer, Drachen und Katzen. Spieler werden alles finden, wenn sie ihre Reise in das Land von Fiore antreten und die Abenteuer von Natsu Dragneel und Lucy Heartfilia sowie anderen Mitgliedern der Fairy-Tail-Magiergilde auf einer unterhaltsamen und aufregenden Suche begleiten. Die GUST Studios entwickeln das Spiel unter der Aufsicht des Autors Hiro Mashima und versprechen der Fairy-Tail-Welt und ihren ungewöhnlichen Bewohnern eine originalgetreue Nachahmung, die von Magie bis zu ihren legendären Charakteren reicht", schreibt der Publisher.