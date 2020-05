Atomicrops: Postnuklearer Roguelite-Bauernhof nimmt den Betrieb auf

Anbauen - Baue mutierte Pflanzen an, um eine reiche Ernte einzufahren, die Menschheit am Leben zu erhalten ... und einen Riesenprofit zu machen.

Heiraten - Finde im nahen Ort eine(n) Seelenverwandte(n), um gemeinsam zu kämpfen und die Felder zu bestellen.

Töte - Vertreibe nachts hungrige, post-nukleare Schädlinge. Jage und suche tagsüber in gefährlichen Biomen nach Samen und Beute. Verarbeite deine Gegner zu Dünger und steigere den Wert deiner Pflanzen.

Verbessern - Erforsche die entlegensten Winkel der Biome, um nützliche Relikte längst verfallener Farmen zu finden. Entdecke rostiges landwirtschaftliches Gerät, antike Gartenwerkzeuge und alte gartenkundliche Schmöker, um deine bäuerlichen Künste zu vervollkommnen. Gib dein Geld in der Stadt aus, um deine Waffen und Fähigkeiten zu verbessern. Verbessere dein Farmhaus dauerhaft - die Boni bleiben über alle Spieldurchgänge hinweg erhalten.

Schließe Freundschaften - Rekrutiere dir eine Schar grunzender, gackernder und muhender Freunde, um Aufgaben auf der Farm automatisch zu erledigen. Der Anbau von Atomicrops ist nicht einfach, also hol dir Hilfe. Adoptiere eine Reihe von bizarren Katzen, die dir auf deiner Farm Gesellschaft leisten.

Konkurriere - Meistere die schwierigeren Jahre und schalte Punktemultiplikatoren frei. So sicherst du dir deinen Platz auf der Bestenliste der Farmchampions!

Am 28. Mai 2020 haben Bird Bath Games und Raw Fury den Roguelite-Bauernhof Atomicrops auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch eröffnet. Der Download via Microsoft Store und eShop kostet 14,99 Euro, im PlayStation Store werden 12,99 Euro und im Epic Games Store dank eines Rabatts bis zum 11. Juni sogar nur 12,79 Euro fällig. Die Veröffentlichung auf Steam ist für September geplant.