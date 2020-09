Atomicrops: Version 1.1 und Release auf Steam & GOG.com stehen an

Raw Fury meldet, dass Atomicrops am 17. September auch auf Steam und GOG.com für 14,99 Euro verfügbar sein wird. Pünktlich zum Release auf diesen Plattformen soll das Update auf Version 1.1 erscheinen. Es wird u.a. zwei neue Charaktere (Dandelion (fliegend) und Thyme (längere Tagdauer)), drei Waffen, den Tunneltraktor sowie weitere Upgrades umfassen. Online Leaderboards, "Daily Runs" als tägliche Herausforderungen und die Möglichkeit zur Veränderung der Tastaturbelegung werden hinzugefügt. Das Change-Log findet ihr hier Atomicrops hat Ende Mai den Early Access verlassen und ist auf PC (Epic Games Store), PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. In der Spielwelt besitzt man den letzten Bauernhof in einer postapokalyptischen Wüste. Als einzige Nahrungsquelle für die Stadt muss man sich um die Pflanzen kümmern, die Bedrohung durch die mutierte Tierwelt ausschalten und "die Richtige" heiraten; kurz: Farm. Marry. Kill. Bewaffnet mit Hacke, Gießkanne und einer vollautomatischen Waffe versucht man mutierte Schädlinge und Banditen auszuschalten. Das Spiel ist eine Mischung aus Farm-Spiel, Lebenssimulation, Roguelite und viel Arcade-Action.Letztes aktuelles Video: Thyme Flies Trailer