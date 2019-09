Rebel Cops: Ableger von This is the Police konzentriert sich auf Taktikkämpfe und Stealth - 4Players.de

Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC) Screenshot - Rebel Cops (PC)

Mit Rebel Cops haben Weappy Studios und THQ Nordic einen Ableger von This is the Police angekündigt, der sich hauptsächlich auf die rundenbasierten Taktikgefechte konzentieren wird. Das Spiel erscheint am 17. September 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Es soll 9,99 Euro kosten und rund 15 Stunden lang sein.In Rebel Cops übernimmt man das Kommando über eine Gruppe ehemaliger Polizeibeamter, die ihren Dienst quittiert haben, um einem Verbrecherkönig das Handwerk zu legen. Die Gegner sind in der Überzahl und die "Rebel Cops" hoffnungslos unterlegen. Daher müssen sie Stealth-Taktiken und Deckungen nutzen, um sich dem Feind leise zu nähern und ihn auszuschalten, bevor dieser Alarm auslösen kann."Rebel Cops verzeiht keine Fehler, denn jeder Schuss kann einen Cop sein Leben kosten. Es gibt keine Lebenspunkte, sogar wenn ein Kämpfer nur in den Fuß getroffen wird, kann er daran verbluten. Stell also sicher, dass du deine Männer und Frauen sicher durch jeden Einsatz leitest, denn je mehr Erfahrung sie sammeln , desto mehr neue Fähigkeiten lernen sie und desto stärker werden sie. (...) Der Bedarf an Waffen und Ausrüstung kann in den Einsätzen gedeckt werden: Neben den Hauptzielen, wie Geiselrettung oder der Ausschaltung eines Gefolgsmannes von Zuev, bietet jede der riesigen Karten optionale Nebenmissionen und Areale zum Erkunden, wo nützliches Equipment entdeckt werden kann", heißt es von den Entwicklern. Auch Nebenmissionen für die Einwohner des Städtchens Ripton sind geplant.Letztes aktuelles Video: AnkündigungHintergrundgeschichte: "September 2019: Victor Zuev hat gewonnen. Der skrupellose Gangsterboss kontrolliert das Städtchen Ripton. Die Amtsträger stehen auf seiner Gehaltsliste, die örtlichen Geschäftsleute sind seiner Gnade ausgeliefert und sogar die lokale Polizei hat sich in die Knie zwingen lassen und hört auf sein Kommando. Die ganze Stadt ist in seiner Hand. Die ganze Stadt? Nein! Eine verwegene Bande unbeugsamer Polizisten hört nicht auf, dem tyrannischen Verbrecher Widerstand zu leisten und glauben noch an die Bedeutung der Worte "Dienen und Beschützen" und kämpfen allen Widrigkeiten zum Trotz für Gerechtigkeit und zum Schutz der Bürger, denn nicht alle Helden tragen eine Dienstmarke ..."