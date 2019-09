MicroProse: Spiele-Schmiede mit Fokus auf Strategie und Simulationen wird wiederbelebt - 4Players.de

MicroProse assets for future Warbirds, just one of the games we are working on, more to come soon. pic.twitter.com/H8Q1p5gZWv



Der Name MicroProse dürfte einigen (älteren) Spielern durchaus noch bekannt vorkommen. Seit Anfang der 80er-Jahre veröffentlichte das Unternehmen diverse Strategiespiele und Simulationen, u. a. Sid Meier's Civilization, Sid Meier's Pirates!, Colonization, Falcon 4.0, M1 Tank Platoon oder Railroad Tycoon. Nun wird die Spiele-Schmiede wiederbelebt; zur Website Anfang des Jahres wurden die Namensrechte von David Lagettie erworben, der hinter TitanIM (Open-World-Sandbox-Simulation) steht. Lagettie war auch an der Entwicklung von Simulatoren beteiligt, die im Militär eingesetzt werden. In einem Interview mit PC Pilot via Gamepressure heißt es, dass er zu den Wurzeln von MicroProse zurückkehren und "hochwertige" Strategiespiele und Simulationen produzieren möchte. Einige Titel sollen noch in diesem Jahr angekündigt werden.Das erste Spiel wird den Titel "Warbirds 2020" tragen und Ende 2019 oder im ersten Quartal 2020 erscheinen. Lagettie konnte sogar Bill Stealey, den ehemaligen Eigentümer des Unternehmens und Mitbegründer der Serie von Sid Meier, zur Zusammenarbeit überreden. Weitere Ankündigungen sollen folgen.