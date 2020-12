MicroProse: Partnerschaft mit UNIGINE für Spiel-Engine

Für seine kommenden Strategiespiele und Simulationen will der wieder auferstandene Hersteller Microsoft auf die neue UNIGINE 2 Engine setzen und ist daher eine Partnerschaft mit dem Hersteller eingegangen. Die Engine wurde offenbar speziell für Szenarien zu Land, Wasser und in der Luft in offenen Welten entworfen. Neben Spielen kommt die Technologie bereits in professionellen Simulatoren zum Einsatz."Ich sehe, dass die UNIGINE 2 Engine die perfekte Entwicklungsplattform für Kriegsspiele von MicroProse darstellt", meint Denis Shergin, CEO und Gründer von UNIGINE. "Das Maß an Darstellungsqualität, die Größe der virtuellen Welt - all das passt zu deren großen Ambitionen."