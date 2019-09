Last Day of Rome: Historisches Strategiespiel aus Stammeskriegersicht hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Screenshot - Last Day of Rome (PC) Screenshot - Last Day of Rome (PC) Screenshot - Last Day of Rome (PC) Screenshot - Last Day of Rome (PC) Screenshot - Last Day of Rome (PC) Screenshot - Last Day of Rome (PC) Screenshot - Last Day of Rome (PC) Screenshot - Last Day of Rome (PC) Screenshot - Last Day of Rome (PC)

Das historische Strategiespiel Last Day of Rome von Hamsters Gaming hat den Early Access am 7. September 2019 hinter sich gelassen. Auf Steam wird noch bis zum 13. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 9,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 132 Reviews positiv).Die Macher beschreiben ihr aus Stammeskriegersicht erlebtes Spiel wie folgt: "Seit Langem unterwirft und erobert das Römische Reich alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eingebildet und machthungrig, haben die Römer auf ihrem Weg noch nie einen würdigen Rivalen getroffen, bis sie in das Land der Barbaren kamen. Diese Eindringlinge tolerieren nur absoluten Gehorsam, machen unsere Mitmenschen zu Sklaven, nehmen unser Land weg, das wir mit Schweiß und Blut erobert haben. Das reicht jetzt! Es ist an der Zeit zu zeigen, was wir können! Lasst uns zu den Waffen greifen, Brüder, und gemeinsam werden wir es schaffen, das unersättliche Römische Reich zu vernichten!The Last Day of Rome ist ein neues Wort in der Welt der historischen Strategien, das es dir ermöglicht, die Taten großer Krieger ab dem 2. Jahrhundert n. Chr. nachzustellen. Erreiche noch größere Höhen, indem du verschiedene Stämme unter einem Banner vereinst! Ob Diplomatie oder rohe Gewalt - es liegt nur an dir zu entscheiden, wie du dein Volk zu Weltruhm und Anerkennung führst!Das einzigartige Kampfsystem wird dich in die Atmosphäre des Kampfes bis zum Tod versetzen. Du hast 8 Fraktionen zur Auswahl, von denen jede ihre eigene Infanterie, Kavallerie und Scharfschützen hat. Die Einheiten-Kombinationen jeder Fraktion sind einzigartig, also überdenke deine Strategie bis ins kleinste Detail und versuche, den Weg des Krieges zu gehen und für viele Stämme zu spielen!"Letztes aktuelles Video: Trailer