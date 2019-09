Project Resistance (Arbeitstitel): Ein Offline-Modus mit Story-Elementen ist geplant - 4Players.de

Project Resistance (Arbeitstitel), der 4-gegen-1-Online-Multiplayer-Ableger im Resident-Evil-Universum, wird auch einen Offline-Modus mit Story-Bezug bieten. Masachika Kawata (Producer) sagte im japanischen und europäischen PlayStation Blog : "Die Version, die wir auf der Tokyo Game Show 2019 gezeigt haben, war ein Online-Spielmodus, aber wir sind uns voll bewusst, dass es viele Resident-Evil-Fans gibt, die eine Geschichte im Spiel erwarten. Um unsere Fans zufrieden zu stellen, werden wir einen Offline-Modus haben, der sich auf die narrative Komponente konzentriert."Der Fokus wird allerdings auf dem Online-Multiplayer-Modus à la Evolve oder Dead by Daylight liegen. Über die grundlegende Idee zum Spiel sagte Masachika Kawata: "Durch die Kombination der kooperativen Erfahrung, die die Spieler zwingt, sich in einer teamorientierten Umgebung den Fallen zu stellen, mit den Resident-Evil-Elementen bzw. der Atmosphäre dachten wir, dass wir ein interessantes Spielerlebnis schaffen könnten." Der Produzent meinte außerdem, dass das Spiel kein neues Resident Evil Outbreak sei.In jedem 4-gegen-1-Match beobachtet ein Mastermind-Spieler die vier Überlebenden durch ein Netzwerk von Überwachungskameras. Er versucht, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein, um sie an der Flucht zu hindern. Der Mastermind legt Fallen, indem er strategische Karten ausspielt und so etwa Hindernisse entstehen lässt, Kreaturen beschwört, die Umgebung manipuliert oder Überwachungskameras als Waffen einsetzt. Zudem kann er Zombies direkt steuern. Mastermind-Spieler können sogar erstmals in der Serie in den grauen Mantel des Tyrant schlüpfen. Gleichzeitig müssen die Überlebenden miteinander kooperieren, um die Angriffe des Masterminds abzuwehren und "Rätsel-artige Missionsziele" zu erfüllen, um den Schauplatz bzw. die Karte vor Ablauf der Zeit verlassen zu können. Jeder Überlebende verfügt über bestimmte Fähigkeiten, die dem Team helfen können, das düstere Experiment zu überleben.Capcom entwickelt Project Resistance in Zusammenarbeit mit NeoBards Entertainment, unter Einsatz der proprietären RE Engine, die schon bei Resident Evil 2 (Remake) und Devil May Cry 5 eingesetzt wurde. Es wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer