Resident Evil Resistance: Bezüge zum Resident-Evil-Universum, aber kein Kanon

Resident Evil Resistance wird zwar Bezüge zu Figuren und Ereignissen im Universum von Resident Evil aufweisen, aber für den Kanon keinerlei Bedeutung haben. Das hat Produzent Peter Fabiano in einem Interview gegenüber dem Official PlayStation Magazin bestätigt, wie GamesRadar meldet. Dort heißt es, bei Resistance handelt es sich um "eine spaßige Online-Erfahrung mit Verbindungen zum RE-Universum".Obwohl das Mehrspieler-Erlebnis in Raccoon City angesiedelt sei, würden die Szenarien aber nicht zur Zeitlinie der Kanon-Story passen, wodurch Resistance auch keine Bedeutung für die Geschichte haben oder sie irgendwie beeinflussen wird.Resident Evil Resistance wurde zwar ursprünglich als separates Spiel von Capcom angekündigt, stellt mittlerweile aber die Mehrpieler-Komponente des Remakes von Resident Evil 3 dar, das am 3. April für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Full Match