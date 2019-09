Space Cows: Skurrile Kuhrettung im Weltraum für PC und Switch - 4Players.de

Screenshot - Space Cows (PC) Screenshot - Space Cows (PC) Screenshot - Space Cows (PC) Screenshot - Space Cows (PC) Screenshot - Space Cows (PC) Screenshot - Space Cows (PC)

Happy Corruption und All in! Games haben ihre skurrile Arcade-Action Space Cows am 5. September 2019 für PC ( Steam ) und Nintendo Switch ( eShop ) veröffentlicht, wo aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt wird (9,71 Euro statt 10,79 Euro bzw. 11,69 Euro statt 12,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "Space Cows ist ein kitschiger Twin-Stick-Shooter mit zu Waffen modifizierten Pümpeln und intensiven Kämpfen. Schieße, stoße und wackle in Schwerelosigkeit, um Kühe zu retten und Rache an einer bösen Cow-poration zu üben. Du spielst als Kuhfarmer, Best Regards, der kürzlich seine Lieblingskuh gestohlen und zu einer von Muhtanten befallenen Raumstation transportiert hat. Fliege nackt in der Schwerelosigkeit, bewaffnet nur mit einem Laserpümpel und getrieben vom Durst nach Rache!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer