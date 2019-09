Into the Dead 2: Die Zombie-Apokalypse breitet sich im Oktober auch auf Switch aus - 4Players.de

Screenshot - Into the Dead 2 (Switch) Screenshot - Into the Dead 2 (Switch) Screenshot - Into the Dead 2 (Switch) Screenshot - Into the Dead 2 (Switch) Screenshot - Into the Dead 2 (Switch) Screenshot - Into the Dead 2 (Switch) Screenshot - Into the Dead 2 (Switch) Screenshot - Into the Dead 2 (Switch)

Versus Evil und PikPok werden den bereits 2017 für iOS und Android erschienenen Zombie-Shooter Into the Dead 2 am 25. Oktober 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Download via eShop wird mit 34,99 Euro zu Buche schlagen. Zudem sollen zwei Erweiterungen für je 4,99 Euro angeboten werden: Das " George A. Romeros Die Nacht der lebenden Toten Add On " und das " Ghostbusters Add On ".Im Spiel zieht man los, um seine Familie während der Zombie-Apokalypse zu retten. Neben aufrüstbaren Schuss- und Nahkampfwaffen werden abwechslungsreiche Schauplätze, ein nicht-linearer Spielverlauf mit verschiedenen Enden sowie nutzbare Fahrzeuge und Hundebegleiter versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Story Trailer Switch