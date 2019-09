Home Sweet Home - Episode 2: Der thailändische Horrortrip geht weiter - 4Players.de

Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC) Screenshot - Home Sweet Home - Episode 2 (PC)

Mit Home Sweet Home - Episode 2 wollen YGGDRAZIL Group und Ningbo Inception Media dem auf thailändischer Mythologie und Folklore basierenden Horrorspiel Home Sweet Home am 25. September 2019 eine Fortsetzung für PC ( Steam ) spendieren. Weitere Plattformen wurden bislang nicht genannt. Der Vorgänger erschien später auch für Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation VR.Im Nachfolger ist man immer noch auf der Suche nach seiner verschwunden Frau, was einen in einem Wald führt, wo man es u. a. mit bessessenen Dorfbewohnern zu tun bekommt. Dieses Mal sei man allerdings alles andere als wehrlos und könne auch diverse Waffen einsetzen. Darüber hinaus wollen außerdem wieder Rätsel gelöst werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer