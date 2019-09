Aluna: Sentinel of the Shards: Action-Rollenspiel für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Aluna: Sentinel of the Shards (PC) Screenshot - Aluna: Sentinel of the Shards (PC) Screenshot - Aluna: Sentinel of the Shards (PC) Screenshot - Aluna: Sentinel of the Shards (PC) Screenshot - Aluna: Sentinel of the Shards (PC) Screenshot - Aluna: Sentinel of the Shards (PC)

N-Fusion Interactive und Digiart Interactive haben das Action-Rollenspiel Aluna: Sentinel of the Shards angekündigt, das 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Der auf der Comic-Reihe "The World of Aluna" von Ryan Galletta, Dooma Wendschuch und Corey May ( Assassin's Creed Batman: Arkham Origins ) basierende Titel entführt den Spieler ins spanische Kolonialreich des 16. Jahrhunderts, wo sich die auch aus Heroes of Newerth vertraute Protagonistin Aluna in der Neuen Welt auf eine von Inka-Mythologie geprägte Reise begibt.Der Titel soll die Rollenspielmechanik einesmit der mythologischen Prägung eines God of War verbinden. Neben einer originalen Story werden Echtzeit-Kämpfe gegen über hundert Gegnertypen, drei Skilltrees (Nahkampf, Fernkampf, Magie) mit über 40 Fähigkeiten, zufallsgenerierte Beute sowie Crafting-Elemente versprochen. Die Spielzeit soll über 25 Stunden betragen. Mehr dazu auf der offizellen Website , die man angesichts der maschinellen Übersetzung lieber auf Englisch belassen sollte, sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer