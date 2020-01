Aluna: Sentinel of the Shards: Spielszenen der Comic-Umsetzung veröffentlicht

Im zweiten Trailer zu Aluna: Sentinel of the Shards zeigen Digiart und N-Fusion Interactive Spielszenen aus dem actionreichen Abenteuer. Zu sehen ist Titelheldin Aluna, die als Kriegerin und Tochter eines spanischen Eroberers in die Neue Welt flüchtet, wo sie die Kultur der Inka kennenlernt.Paula Garces, Erschafferin des zugrunde liegenden Comics hatte die Figur erschaffen, um eine Latina als Heldin darzustellen. Die kolumbianische Schauspielerin spricht im Spiel zudem die Hauptrolle, während die Comics in Zusammenarbeit mit Ryan Galletta ( Batman: Arkham Origins ), Dooma Wendschuch (Prince-of-Persia- und Assassin's-Creed-Serien) sowie Corey May (Assassin's-Creed-Serie) entstanden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer