Aluna: Sentinel of the Shards: Neue Spielszenen aus dem mythologischen Action-Rollenspiel

N-Fusion Interactive und Digiart Interactive haben ein neues Video zum mythologischen Action-Rollenspiel Aluna: Sentinel of the Shards veröffentlicht, das 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Destiny TrailerDer auf der Comic-Reihe "The World of Aluna" von Ryan Galletta, Dooma Wendschuch und Corey May ( Assassin's Creed Batman: Arkham Origins ) basierende Titel entführt den Spieler ins spanische Kolonialreich des 16. Jahrhunderts, wo sich die auch aus Heroes of Newerth vertraute sowie von Schauspielerin und Autorin Paula Garcés verkörperte Protagonistin Aluna in der Neuen Welt auf eine von Inka-Mythologie geprägte Reise begibt.Der Titel soll die Rollenspielmechanik einesmit der mythologischen Prägung eines God of War verbinden. Neben einer originalen Story werden Echtzeit-Kämpfe gegen über hundert Gegnertypen, drei Skilltrees (Nahkampf, Fernkampf, Magie) mit über 40 Fähigkeiten, zufallsgenerierte Beute sowie Crafting-Elemente versprochen. Die Spielzeit soll über 25 Stunden betragen. Auf Steam kann man Aluna: Sentinel of the Shards bereits auf die Wunschliste setzen.