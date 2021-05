Aluna: Sentinel of the Shards: Die Reise ins Reich der Inka hat begonnen

Am 26. Mai 2021 haben N-Fusion Interactive und Digiart Interactive das Action-Rollenspiel Aluna: Sentinel of the Shards für PC und Nintendo Switch veröffentlicht, in dem sich Comic-Autorin und Schauspielerin Paula Garces (Harold & Kumar, On My Block, Clockstoppers, The Shield) als Inka-Halbgöttin auf eine abenteuerliche Reise begibt. Der Download via Steam kostet 16,79 Euro, während im eShop 15,99 Euro fällig werden. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen später folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Aluna: Sentinel of the Shards ist ein rasanter Streifzug durch die Inka-Geschichte: Sentinel of the Shards zeigt mythologische Götter, Bestien und Geschichten, die das Rückgrat der kolumbianischen Kultur des 16. Jahrhunderts bildeten. Wagt euch von den Klippen des Sanktuariums am Meer durch die gewaltigen Dschungel der Neuen Welt bis hin zu Nagarics Tempel in den vulkanischen Schluchten in diesem spannenden Abenteuer.Aluna: Sentinel of the Shards folgt den Heldentaten von Aluna, der kriegerischen Tochter eines spanischen Konquistadors und der südamerikanischen Naturgöttin Pachamama. Aufgewachsen im Spanien des frühen 16. Jahrhunderts, flieht Aluna in die Neue Welt, nur um zu erkennen, dass dies ihre wahre Heimat ist. Aluna: Sentinel of the Shards schickt unsere Heldin auf eine Reise durch die Inka-Mythologie, auf der sie versucht, das Amulett, das ihre göttliche Mutter ihr anvertraut hat, wiederherzustellen ... und ihre wahre Bestimmung zu erfüllen."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PC Switch