Die by the Blade: Von Bushido Blade und Way of the Samurai inspirierte Schwertkampf-Action angekündigt - 4Players.de

Toko Midori, Triple Hill und Grindstone haben im Rahmen der Tokyo Game Show 2019 die von Bushido Blade und Way of the Samurai inspirierte Schwertkampf-Action Die by the Blade angekündigt, die 2020 inklusive Early-Access-Phase für PC ( Steam ) sowie nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. Wer mehr über die Geschichte von Kampfsystemen mit Klingen erfahren will, findet hier ein Im-Wandel-der-Zeit-Special von Barbarian bis For Honor Die Macher von Die by the Blade versprechen realistische und skill-basierte Duelle mit modernem Anstrich. Darüber hinaus soll es aber auch andere Spielmodi wie den narrativen und mit Rogue-like-Elementen aufwartenden Adventure-Modus geben, wo man nicht nur seine Fähigkeiten verbessern, sondern auch neue und seltene Waffen sowie Skins finden könne. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer