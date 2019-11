Book of Travels: Online-Rollenspiel der Shelter-Macher ist auf Kickstarter ziemlich beliebt - 4Players.de

Might and Delight ( Shelter -Reihe) hatte im September das online-basierte Reise-Rollenspiel Book of Travels angekündigt, das 2020 für PC ( Steam ) erscheinen soll. Am 17. Oktober 2019 startete zudem eine Kickstarter-Kampagne, die sich als äußerst erfolgreich entpuppte: Elf Tage vor Schluss kamen bereits rund 134.000 von den mindestens nötigen 22.975 Euro zusammen Als Abgrenzung zu anderen Online-Rollenspielen (MMORPGs) wird der Titel als TMORPG (Tiny Multiplayer Online Role Playing Game) bezeichnet. In Book of Travels soll man frei von linearen Missionen oder Erzählsträngen durch eine Märchenwelt ohne Anfang und Ende reisen. Man soll sowohl mit anderen Spielern zusammenarbeiten oder allein ums Überleben kämpfen und so ganz eigene Geschichten schreiben können.Die Kommunikation mit anderen Spielern soll über Symbole erfolgen, die man sich erst durch entsprechende Entdeckungen und Erlebnisse aneignet. Außerdem werden über 20 verschiedenen Charakterformen, unzählige Zufallsereignisse sowie mehr als 300 erlernbare Fähigkeiten versprochen.