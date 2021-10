Book of Travels: Die Reise beginnt im Early Access

Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC) Screenshot - Book of Travels (PC)

Am 11. Oktober 2021 haben die schwedischen Entwickler Might and Delight ( Shelter -Reihe) ihr online-basiertes Reise-Rollenspiel Book of Travels im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich in zwei Jahre fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews lediglich "ausgeglichen" sind, wird noch bis zum 18. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des in Abgrenzung zu anderen Online-Rollenspielen (MMORPGs) als TMORPG (Tiny Multiplayer Online Role Playing Game) bezeichneten Titels gewährt (22,49 Euro statt 24,99 Euro). Der Preis des vor zwei Jahren erfolgreich per Kickstarter finanzierten Reiseabenteuers soll bis zur Fertigstellung sukzessive angehoben werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Erlebe das Buch der Reisen und werde Teil einer einzigartigen Rollenspielerfahrung, bei der du dich selbst zurecht finden musst. Dieses anmutige, von Genreklassikern inspirierte Spiel entführt dich in eine märchenhafte Welt voller Abenteuer und verzichtet auf lineare Missionen oder Handlungsstränge. Erlebe die völlige Freiheit, während du die ungezähmte Wildnis und die lebhaften Städte der Umwobenen Ufer erkundest. Tauche tief in die vielschichtige, handgezeichnete Welt ein, entdecke verborgene Orte oder lüfte eines der vielen Geheimnisse. Es gibt kein übergeordnetes Ziel und weder Anfang noch Ende, doch für sterbliche Charaktere kann in dieser Welt viel auf dem Spiel stehen.Die Welt der Umwobenen Ufer ist groß und voller Windungen. Begegnungen mit anderen Spielern sind selten, und genau das macht sie so besonders. Ob du mit anderen zusammenarbeiten oder auf eigene Faust überleben möchtest, bleibt ganz dir überlassen. Doch egal, für welchen Spielstil du dich entscheidest, du wirst die Geburt einer spannenden, neuen Online-Community erleben, in der man sich noch viele Geschichten erzählen wird.Doch sei gewarnt: Dies ist ein Spiel für wahre Entdecker, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Es liefert dir keine vorgefertigten Routen sondern vertraut darauf, dass du deine Reise unabhängig gestaltest. Und welchen Lauf dein Abenteuer auch immer nehmen mag, du wirst das Buch der Reisen bald um deine ganz eigenen Kapitel erweitern können."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer