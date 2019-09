Ring Fit Adventure: Fitness-Wettkampf gegen den bösen Bodybuilder-Drachen für Nintendo Switch - 4Players.de

Nintendo hat soeben "das neue Erlebnis für Nintendo Switch" angekündigt. Es trägt den Titel Ring Fit Adventure und verbindet ein virtuelles Abenteuer mit Fitness-Aufgaben. Das Ring-Fit-Adventure-Paket umfasst das Spiel, einen Beingurt und den Ring-Con. Beingurt sowie Ring-Con bieten Platz für jeweils einen Joy-Con-Controller. Beingurt und Ring-Con werden für die körperlichen Übungen benötigt. Ein Preis für Europa wurde nicht genannt. In den USA wird das Paket 79,99 Dollar kosten."Um sich im Spiel fortbewegen zu können, müssen die SpielerInnen etwa auf der Stelle joggen - diese Laufbewegung wird mittels des Beingurt in das Spiel und auf den Charakter übertragen. Und ein kräftiger Druck auf den Ring-Con kann eine mächtige Attacke gegen Widersacher auslösen. Wer täglich damit spielt, verbindet Spielspaß mit einem regelmäßigen Training verschiedener Muskelgruppen. Die abwechslungsreichen Minispiele und Übungen können von allen Nintendo Switch-SportlerInnen absolviert werden, unabhängig von Alter, Spielerfahrung und Fitnessgrad", schreibt Nintendo.Im Abenteuermodus bewegt man die Spielfigur mithilfe unterschiedlicher körperlicher Aktivitäten durch die Spielwelt und wenn es zu einem Kampf kommt, müssen Angriff und Verteidigung mit nachgemachten Übungen durchgeführt werden. Zur Verteidigung muss man z.B. den Ring-Con gegen die Bauchmuskeln drücken. Diese Kämpfe werden als eine Art "Fitness-Wettkampf" mit unterschiedlichen Übungen beschrieben. In den Kämpfen sammelt man Erfahrung und steigt im Level auf, um letztendlich den bösen Bodybuilder-Drachen Draco zu besiegen. Auch diverse Minispiele abseits des Abenteuermodus sind geplant.Einen Überblick über Ring Fit Adventure gibt das folgende Video, das sehr schwer an eine (schlecht synchronisierte) Teleshopping-Werbung erinnert - zusammen mit hochgradig übermotivierten Moderatoren. Ring Fit Adventure soll am 18. Oktober 2019 erscheinen.Letztes aktuelles Video: VorstellungNintendo: "Die SpielerInnen navigieren ihre Figur durch allerlei Hindernisse und Herausforderungen, indem sie - unter anderem - den Ring zusammendrücken, Squats und Kniebeugen machen. Die Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, sind auf eine Vielzahl unterschiedlicher SpielerInnen und Fitnessgrade zugeschnitten. Man setzt einfach die Joy-Con der Nintendo Switch in das neue Zubehör ein. Anschließend bringt man den Beingurt am linken Oberschenkel an, den Ring-Con hält man mit beiden Händen - und schon kann es losgehen. Der flexible Ring-Con reagiert mit Widerstand auf Ziehen und Zusammendrücken und ist, durch den rechten Joy-Con, mit einem Sensor ausgestattet, der die Krafteinwirkung der Spieler misst. Ring Fit Adventure kann den individuellen Fähigkeiten der SpielerInnen angepasst werden - auch wenn sie noch keine Erfahrungen mit Fitnessübungen haben. So können sie ihre Übungen in genau der Intensität absolvieren, die sie als angenehm empfinden.Der Abenteuermodus von Ring Fit Adventure spielt in einer farbenfrohen Welt, in der ein humorvolles Abenteuer mit Fitness-Übungen bestritten wird. Die SpielerInnen reisen durch über 20 verschiedene Welten, indem sie den Beingurt anlegen und auf der Stelle loslaufen. Mit Hilfe des Ring-Con können sie zudem springen, schweben, rudern und vieles mehr. Am Wegesrand tauchen aber auch immer wieder kampfbereite Widersacher auf. Gegen sie können sich die SpielerInnen mit über 40 Fitness-Übungen zur Wehr setzen, die verschiedene Muskelgruppen trainieren. Neben Spezialübungen für Arme, Beine und Bauchmuskulatur stehen auch verschiedene Yoga-Einheiten zur Auswahl. Zudem liefert Ring Fit Adventure den SpielerInnen Anleitungen, wie sie die Übungen korrekt ausführen. Das lohnt sich, denn wer Bewegungsablauf und Körperhaltung richtig beherrscht, wird mit den Gegnern im Spiel leichter fertig. Mit jeder Aktion im Spiel gewinnt die eigene Figur zusätzliche Erfahrungspunkte und Upgrades, mit denen sie sich wiederum neue Fitness-Übungen freispielt. So motiviert der Abenteuer-Modus dazu, regelmäßig zu spielen und zu trainieren – und so nicht nur die Fitness des Spiel-Charakters sondern auch die eigene Fitness zu verbessern.Wer nur ein kurzes Workout absolvieren möchte, ohne ins Abenteuer einzusteigen, kann das Schnellspiel absolvieren. Es ermöglicht, alleine oder mit FreundInnen und Familie auf Punktejagd zu gehen und schnelle Trainingseinheiten zu absolvieren. Auch in diesem Modus laden vielfältige Minispiele zu den unterschiedlichsten Aktivitäten ein: So kann man etwa mit Windböen, die der Ring-Con erzeugt, Kisten aufbrechen oder durch Kniebeugen Skulpturen formen.Noch mehr Trainingsmöglichkeiten bieten die Modi Einzelübung und Sets. In Einzelübung wählen die SpielerInnen gezielt individuelle Übungen für sich aus. Ihre persönlichen Bestleistungen werden automatisch aufgezeichnet, so dass sie ihre Fortschritte jederzeit im Auge behalten. Der Modus Sets wiederum besteht aus Übungen, die jeweils auf bestimmte Muskelgruppen zugeschnitten sind. So können gezielt Beine, Schultern, der Unterkörper oder die Körpermitte trainiert werden. Und für alle, die mit ihrem Training die Nachbarn ein Stockwerk tiefer nicht stören wollen, verfügt Ring Fit Adventure über einen leisen Modus. Ist er aktiviert, ersetzt das Spiel das tatsächliche Joggen auf der Stelle automatisch durch leisere Bewegungen ohne Trappeln."