Ring Fit Adventure: Update bringt weibliche Sprecherstimme, Rhythmus-Fit und Laufen-Modus

Für Ring Fit Adventure auf Switch wird heute ein (kostenloses) Update erscheinen. Das Update umfasst eine weibliche Sprecherstimme für Ringu, eine Option zur Auswahl der Sprache und den neuen Rhythmus-Fit-Modus.Rhythmus-Fit ist ein Musik-Modus, der die Spieler mit 17 Songs aus Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 etc. auf Trab halten soll. Neu ist ebenfalls der Laufen-Modus, der im individuellen Modus und im Schnellspiel verfügbar ist. In dieser Spielvariante kann man entspannt durch die Gegend joggen, ohne Gegner besiegen zu müssen.Letztes aktuelles Video: Update-Trailer