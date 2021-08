Gungrave G.O.R.E: Trailer: Grave in einem fliegenden Sarg

Studio IGGYMOB und Prime Matter haben einen Trailer zu Gungrave G.O.R.E veröffentlicht und bestätigt, dass das Actionspiel im nächsten Jahr erscheinen wird. Umsetzungen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC sind geplant.Prime Matter: "Ist es ein Vogel? ... Ist es ein Flugzeug? ... Nein, es ist Grave in einem fliegenden Sarg! Der Knarren-schwingende, knallharte Anti-Held Grave landet auf etwas unorthodoxe Art im 'Land des Abschaums'. Ganz respektvoll stellt er sich einer Bande lokaler Schläger vor und verdreht ihnen dabei den Kopf - und das ist wörtlich zu nehmen.""Gungrave G.O.R.E ist ein stylisher Third-Person-Action-Shooter vom südkoreanischen Studio IGGYMOB, in dem man in die Rolle Graves übernimmt, einem Revolvermann der Wiederauferstehung und knallharter Anti-Held, der in einem blutigen Baller-Ballett tonnenweise Schurken umnietet. Als echte Fortsetzung ist Gungrave G.O.R.E die ultimative Wiederauferstehung des Gungrave-Franchise für alle altgedienten Revolver-Männer und -Frauen und Gungrave-Fans aber auch eine glorreiche Standalone-Story-Erfahrung für eine neue Generation von Gamern und Konsolen."