Munchkin: Quacked Quest: Monster töten, Gegenstände einheimsen und Freunde übers Ohr hauen - 4Players.de

Screenshot - Munchkin: Quacked Quest (PC) Screenshot - Munchkin: Quacked Quest (PC) Screenshot - Munchkin: Quacked Quest (PC) Screenshot - Munchkin: Quacked Quest (PC) Screenshot - Munchkin: Quacked Quest (PC) Screenshot - Munchkin: Quacked Quest (PC) Screenshot - Munchkin: Quacked Quest (PC)

Asmodee Digital hat Munchkin: Quacked Quest für PC ( Steam ), PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Es soll im Herbst 2019 erscheinen. Das Videospiel basiert auf Munchkin , dem Kartenspiel von Steve Jackson.Der Publisher schreibt: "Munchkin: Quacked Quest geht das Genre des Dungeon Crawlers auf seine ganz eigene Weise an: Spieler gehen in den Dungeon, töten alles, was ihnen über den Weg läuft, hintergehen ihre Freunde, stehlen ihren Loot, schnappen sich die Schätze und machen sich auf die Flucht! (...) Die Spieler treten gegeneinander an, um Monster zu töten und sich magische Items unter den Nagel zu reißen. Und was für Items: Abenteurer rüsten sich mit dem Geilen Helm und den Arschtritt-Stiefeln aus und reißen sich den Napalmstab unter den Nagel ... oder vielleicht die Kettensäge der Blutigen Zerstückelung. Sie starten mit der harmlosen Topfpflanze als Gegner an und arbeiten sich zum Plutoniumdrachen hoch ..."Jede der vier Klassen (Krieger, Dieb, Kleriker und Zauberer) und vier Rassen (Orks, Elfen, Zwerge und Halblinge) verfügt über spezielle Fähigkeiten, die im rechten Moment eingesetzt werden können. Neben Popkultur-Anspielungen soll der Erzähler stets "die vierte Wand" durchbrechen, indem er die Taten der Spieler, die albernen Items, die Waffen und Feinde im Spiel sowie Ziele wie die Goldene Ente kommentiert.Letztes aktuelles Video: Trailer