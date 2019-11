Munchkin: Quacked Quest: Trailer: Munchking of Disco - 4Players.de

Asmodee Digital hat einen neuen Trailer zu Munchkin: Quacked Quest veröffentlicht. Die digitale Adaption des Kartenspiels (Munchkin) erscheint am 19. November für PC, PS4, Switch und Xbox One zu einem Preis von 24,99 Euro."Der Munchking of Disco Trailer zeigt genau, worum es in Munchkin: Quacked Quest geht. Wie schon Duck Nukem sagte: 'Es hat als 4-Spieler-Koop angefangen, jetzt brauche ich neue Freunde'", schreibt der Publisher. "Tauch in die Welt von Munchkin: Quacked Quest ein und entdecke die Parodien, Wortwitze und den Humor des Kartenspiels in einer digitalen Welt neu. Der Mix aus zugänglichem, inhaltsreichem Gameplay und spielbaren Klassen, die hochgelevelt werden können, bietet intensive und Fähigkeiten-basierte Brawler-Action. Gold und Enten sammeln, Feinde (und Freunde) in die Tiefen stürzen und Monster eliminieren – von der Eingetopften Pflanze und dem Sabberndem Schleim bis hin zum mächtigen Plutonium-Drachen. Erreiche das höchste Level und gewinne das Spiel. Es gibt schließlich nur einen Platz an der Spitze und du hast gerade eine Kettensäge gefunden ..."Letztes aktuelles Video: Munchking of Disco Trailer