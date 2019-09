Wheel of Fate: Fantasy-Rollenspiel in weniger als 24 Stunden auf Kickstarter finanziert - 4Players.de

Bildquelle: Kickstarter

Die Kickstarter-Kampagne von UDX Interactive zur Finanzierung des KI-basierten Fantasy-Rollenspiels Wheel of Fate hat schon am ersten Tag die Zielsumme von 25.000 Kanadischen Dollar (17.045 Euro) erreicht. Aktuell haben 99 Backer 17.629 Euro zugesagt. Eine Unterstützung des Projekts von Mass-Effect-2 -Designer Miles Holmes ist noch bis zum 17. Oktober 2019 möglich. Zusatzziele wie weitere Quest-Reihen und Lokalisierungen (darunter auch deutsch) wurden bereits ausgeschrieben:"Wir glauben, weil wir ein Spielkonzept eingeführt haben, das so einzigartig und robust ist, dass unsere Unterstützer unsere Mission völlig mit an Bord sind", so Daniel Vivona, CEO und Mitbegründer von UDX Interactive. "Mit dieser Finanzierung wollen wir das, was bereits vorhanden ist, erweitern und Wheel of Fate Tausende von weiteren Möglichkeiten bieten. Wir werden unsere Fans nicht im Stich lassen."Im Spiel (zur offiziellen Website ) soll man die Reise eines einsamen Abenteurers erleben, der "das mythische Wheel of Fate - das Rad des Schicksals - in der Welt von Providence wiedererweckt und die Armee der Fateless - der Schicksallosen - mit sich zurückbringt. In Wheel of Fate haben die Spieler die Aufgabe, als Schützer der Region, Kismet's Fall vor den Belagerungen der Schicksallosen zu verteidigen, indem sie das einzigartige Active Response Battle-System (ARBs) - das aktive Schlachtreaktionssystem - des Spiels implementieren. Mit Milliarden von Ausrüstungskombinationen haben die Spieler die Freiheit, die Gebäude der Region individuell anzupassen, Waffen und Rüstungen herzustellen, um sich selbst zu schützen und prozedural erzeugte Kerker zu erkunden."Der Titel soll im Frühjahr 2020 in den Early Access auf Steam starten und in vier bis acht Monaten fertiggestellt werden.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer