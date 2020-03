Wheel of Fate: Das Schicksalsrad des KI-gestützten Fantasy-Rollenspiels beginnt sich zu drehen

ein künstliches Intelligenzrad, das die Welt an die Entscheidungen der Spieler anpasst,

der strategische rundenbasierter Kampf mit einem Initiativrundensystem,

ein Active Response Battle-System, mit dem rundenbasierte Kämpfe, die die Spieler auf Trab halten, möglich sind,

prozedurale Kerker, die sich an die Drehungen des Rades anpassen.

der Bau und die individuelle Anpassung von Häusern in der traditionsreichen Gegend von Kismet's Fall,

die Verwaltung und Verteidigung von Kismet's Fall, das Upgrade von Gebäuden und die Vorbereitungen gegen Belagerungen,

eine reiche Geschichte, die Handlungen mit den Ergebnissen des Schicksals verbindet,

die Herstellung von Gegenständen, Waffen und Rüstungen, als Unterstützung im Kampf,

Milliarden von Ausrüstungskombinationen, mit denen eine Spielfigur ausgestattet werden kann.

Am 27. März 2020 haben UDX Interactive und Game Pill ihr KI-basiertes Fantasy-Rollenspiel Wheel of Fate , das 2019 in weniger als 24 Stunden via Kickstarter finanziert wurde (wir berichteten ), im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 3. April ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,14 Euro atatt 13,49 Euro), der zum Ende der Vorabphase ansteigen soll. Zum Inhalt heißt es von den Machern: "Wheel of Fate wurde von Mass Effect 2-Veteran Mike Holmes entworfen und verfügt über ein Active Battle Response-System sowie eine detaillierte KI, die sich an das Gameplay der Spieler anpasst und die Welt um sie herum verändert, sodass sich jedes Durchspiel vom vorigen unterscheidet.Wheel of Fate bringt die Spieler in die Fantasiewelt von Providence, wo sie ihre Reise in der verschlafenen Stadt Kismet's Fall beginnen. In einer Zeit, in der die Bedrohungen der Vergangenheit längst zur Legende geworden sind, werden die Spieler das Rad des Schicksals wiedererwecken, und mit ihm auch eine uralte Kraft, die als Fateless, die Schicksallosen, bekannt ist. Wenn das Rad in Bewegung gesetzt wird, verändert sich die Welt und passt sich den Spielern an. Mit jeder Drehung des Rades werden Beute, Schwierigkeitsgrad des Feindes, NSC-Reaktionen und vieles mehr angepasst.Der Fortschritt der Spieler in Wheel of Fate, erlaubt ihnen die Stadt Kismet's Fall aufzuwerten und sich auf die Belagerungen der Schicksallosen vorzubereiten. Neben der Aufwertung ihrer Stadt werden die Spieler auch ihre Spielfigur verbessern. Wheel of Fate bietet Milliarden von Ausrüstungskombinationen und ermöglicht es den Spielern, ihren Avatar of Fate so zu gestalten, dass er den Spielstil ihrer Wahl widerspiegelt. Während des Kampfes nehmen die Spieler an rundenbasierten Kämpfen teil, die über ein Active Response Battle-System verfügen. Das Schicksal wird auch bei jeder Begegnung eine Rolle spielen, da sich das Rad des Schicksals ständig bewegt, was zu abwechslungsreichen Kämpfen und feindlichen Schwierigkeiten führt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer