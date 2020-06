A Total War Saga: Troy: Wird am 13. August erscheinen und 24 Stunden kostenlos im Epic Games Store angeboten

We currently have no plans for any future games to be Epic exclusives. We do want to be more platform agnostic moving forward, and we would like future games to be available on the Epic Games Store, but that’s in addition to being available on other platforms such as Steam.



— Total War (@totalwar) June 2, 2020





You will have 24 hours to claim it for free. If you claim it in that window, you will have it for free, forever. https://t.co/gAdSUHMKMv



— Total War (@totalwar) June 2, 2020

Sega und Creative Assembly werden A Total War Saga: Troy am 13. August 2020 zeitexklusiv im Epic Games Store veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Strategiespiel innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Verkaufsstart kostenlos im Store von Epic Games für interessierte Strategen zur Verfügung stehen. Hat man das Spiel in diesen 24 Stunden "angefordert" und in seine Epic-Spiele-Bibliothek aufgenommen, behält man es dauerhaft. Die Veröffentlichung auf anderen digitalen Gaming-Plattformen wie Steam ist für 2021 geplant. Die Epic-Zeitexklusivität beträgt ein Jahr."Dank Epic können wir einen Titel aus der Total War-Reihe am Veröffentlichungstag kostenlos zur Verfügung stellen. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Spielern diese Möglichkeit bieten können", sagt Tim Heaton, Chief Studios Officer bei Sega. "Das bedeutet, dass wir die Geschichten und Legenden Trojas einem breiten Publikum zugänglich machen, und darüber hinaus auch viele Spieler zum ersten Mal die Gelegenheit dazu haben, einen Titel der Total-War-Reihe zu spielen. Dann können auch sie in das einzigartige Spielerlebnis eintauchen, für das diese Spiele so bekannt sind."A Total War Saga: Troy ist bisher das einzige Spiel von Sega und Creative Assembly, das zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen wird. Weitere Pläne für zukünftige Spiele (z.B. Total War: Warhammer 3) hätten sie noch nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: Campaign Map Reveal