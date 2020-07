A Total War Saga: Troy: Die fünf Ressourcen im strategischen Teil

In A Total War Saga: Troy wird es fünf Ressourcen geben, die für den strategischen Teil des Spiels wichtig sein werden. In der Frühphase des Spiels geht es um Nahrung und Holz. In der fortgeschrittenen Phase sind Bronze und Stein wichtig. Den höchsten Stellenwert am Ende hat aber Gold. Die Ressourcen erhält man z.B. durch besetzte/eroberte Siedlungen oder den Handel mit anderen Fraktionen. Wofür die Ressourcen eingesetzt werden können, erklären die Entwickler im folgenden Video. Auch die Einnahmen/Ausgaben und der Einfluss auf die Region werden thematisiert.A Total War Saga: Troy wird am 13. August 2020 zeitexklusiv im Epic Games Store für PC veröffentlicht. Das Strategiespiel wird innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Verkaufsstart kostenlos im Store von Epic Games für interessierte Strategen zur Verfügung stehen. Hat man das Spiel in diesen 24 Stunden "angefordert" und in seine Epic-Spiele-Bibliothek aufgenommen, behält man es dauerhaft. Die Veröffentlichung auf anderen digitalen Gaming-Plattformen wie Steam ist für 2021 geplant. Die Epic-Zeitexklusivität beträgt ein Jahr. A Total War Saga: Troy ist bisher das einzige Spiel von Sega und Creative Assembly, das zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen wird. Weitere Store-Pläne für zukünftige Spiele (z.B. Total War: Warhammer 3) wurden noch nicht gemacht.