A Total War Saga: Troy: Tauschhandel von Rohstoffen und Gebieten

Creative Assembly hat das Tauschhandelssystem aus A Total War Saga: Troy näher vorgestellt. In dem Strategiespiel wird es möglich sein, die fünf Ressourcen (Nahrung, Holz, Bronze, Stein und Gold) mit anderen Fraktionen zu tauschen. Auch Verträge, die über mehrere Runden laufen, sind auswählbar. Die Entwickler versuchen das Tauschhandelssystem möglichst selbsterklärend zu präsentieren, weswegen Angebot und Nachfrage entsprechend farblich hinterlegt wird. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass man nicht zu früh mit dem Tausch von Bronze oder Steinen beginnen soll, weil diese Rohstoffe im mittleren Spielverlauf für fortgeschrittene Gebäude oder Elite-Einheiten nötig sind. Zudem können auch ganze Regionen im Tausch gegen (sehr viele) Ressourcen friedlich den Besitzer wechseln - und wenn man doch etwas mehr Druck machen möchte, kann der Tauschhandel eines Gebiets mit einem Ultimatum versehen werden, sofern man über genügend militärische Stärke verfügt.Letztes aktuelles Video: Trading in the Multiple Resource EconomyA Total War Saga: Troy wird am 13. August 2020 zeitexklusiv im Epic Games Store für PC veröffentlicht. Das Strategiespiel wird innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Verkaufsstart kostenlos im Store von Epic Games für interessierte Strategen zur Verfügung stehen. Hat man das Spiel in diesen 24 Stunden "angefordert" und in seine Epic-Spiele-Bibliothek aufgenommen, behält man es dauerhaft. Die Veröffentlichung auf anderen digitalen Gaming-Plattformen wie Steam ist für 2021 geplant. Die Epic-Zeitexklusivität beträgt ein Jahr. A Total War Saga: Troy ist bisher das einzige Spiel von Sega und Creative Assembly, das zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen wird. Weitere Store-Pläne für zukünftige Spiele (z.B. Total War: Warhammer 3) wurden noch nicht gemacht.