A Total War Saga: Troy: Von Odysseus bis Paris: Die acht Helden im Überblick

In A Total War Saga: Troy gibt es insgesamt acht spielbare, legendäre Helden, die neben Start-Region und fraktionseigenen Einheiten, auch Spezialfähigkeiten mitbringen. Die heldenhafte Figur wählt man zu Beginn einer Partie. Creative Assembly gibt in den folgenden zwei Videos einen Überblick über die Helden (Griechen gegen Troer). Bei den Griechen darf man zwischen Achilles, Agamemnon, Odysseus oder Menelaus wählen. Bei den Trojanern sind es Hector, Paris, Aeneas und Sarpedon.Die Helden-Mechaniken mit Spezialfähigkeiten, Talentbaum und Items funktionieren ähnlich wie bei Total War: Warhammer oder Three Kingdoms. Anstatt aber linear Skills freizuschalten und am Ende Alleskönner ins Feld zu führen, muss man sich nun häufiger zwischen zwei Fähigkeiten entscheiden, die dann mit weiteren Verbesserungen ausgestattet werden können.A Total War Saga: Troy wird am 13. August 2020 zeitexklusiv im Epic Games Store für PC veröffentlicht. Das Strategiespiel wird innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Verkaufsstart kostenlos im Store von Epic Games für interessierte Strategen zur Verfügung stehen. Hat man das Spiel in diesen 24 Stunden "angefordert" und in seine Epic-Spiele-Bibliothek aufgenommen, behält man es dauerhaft. Die Veröffentlichung auf anderen digitalen Gaming-Plattformen wie Steam ist für 2021 geplant. Die Epic-Zeitexklusivität beträgt ein Jahr. A Total War Saga: Troy ist bisher das einzige Spiel von Sega und Creative Assembly, das zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen wird.