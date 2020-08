A Total War Saga: Troy: Wurde 7,5 Mio. Mal kostenlos im Epic Games Store angefordert; eine Chance für "mehr Total War"

ClassicGamer76 schrieb am 15.08.2020 um 10:24 Uhr

Keine Ahnung ob man diese Serie mit Centurion: Defender of Rome vergleichen kann, was ich Anfang der 90er ab und an gerne mal gespielt habe, obwohl es im Amiga Joker nicht so gut abgeschnitten hatte, allgemein gefällt mir Troy nicht, die Präsentation ist nett aber ich habe viele gute andere Spiele zu spielen, als hier mehr Zeit zu investieren. Deinstalliert.