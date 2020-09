A Total War Saga: Troy: "Limited Edition" für den Einzelhandel angekündigt

SEGA Europe und The Creative Assembly haben eine physische Version von A Total War Saga: Troy angekündigt. Die "Limited Edition" wird am 5. November 2020 im Handel verfügbar sein. Sie wird das Hauptspiel und die Erweiterung "Amazons" umfassen - sowie ein Steelbook. Es kann davon ausgegangen werden, dass der beiliegende Key im Epic Games Store eingelöst werden muss.A Total War Saga: Troy erschien am 13. August im Epic Games Store und wurde dort 24 Stunden kostenlos angeboten. Zum Test : Liebe und Verrat in einer Welt der Helden, Mythen und epischen Schlachten: In Homers Ilias ist der legendäre Trojanische Krieg ein weltliches Ringen im Angesicht der Götter. In A Total War Saga: Troy tobt in der Ägäis ein brutaler Kampf um die Vorherrschaft in der späten Bronzezeit. Gelingt der Spagat zwischen Mythos und Wahrheit? Der Test gibt Antworten!