A Total War Saga: Troy: Fraktionspaket "Ajax & Diomedes" erhältlich

Sega und Creative Assembly haben das Fraktionspaket "Ajax & Diomedes" für A Total War Saga: Troy ab 43,65€ bei kaufen ) im Epic Games Store veröffentlicht (Preis: 9,99 Euro). Die Download-Erweiterung umfasst zwei neue Fraktionen (Salamis (Ajax) und Argos (Diomedes)) mit eigenen Kampagnenmechaniken und 18 Einheiten, darunter salamische Seesoldaten, argivische Schwertmeister, Ajax' Wall und mehr. Neu sind ebenfalls Kriegskoryphäen-Einheiten, das sind erfahrene Versionen regulärer Einheiten, die von einem Offizier angeführt werden. Mit dabei ist auch ein Kampagnenmodell von Theben mit seinen sieben Toren plus Gefechtskarte."Ajax der Große verkörpert das Schild, welches das achäische Heer schützt. Er ist für seine unübertroffene Stärke und riesige Gestalt bekannt. Seine Truppen bauen auf eine langsame, aber sehr stark bewaffnete, defensive Infanterie, die die Gefechtsstellung hält, während mächtige Geschosseinheiten sichere Positionen zu ihrem Vorteil nutzen. (...) Diomedes, der König von Argos, ist kriegserfahren und hat Argos zu einer überaus mächtigen Stadt gemacht. Nur Mykene ist dem noch überlegen. In seinen Reihen finden sich Axt- und Schwertinfanterie, die vernichtende Schläge ausführen können, sowie leichtfüßige, aufs Flankieren aus überraschenden Positionen spezialisierte Einheiten."Dieses Fraktionspaket enthält außerdem kostenlose Inhalte für alle Spieler von A Total War Saga: Troy. Dazu zählt unter anderem der Zugriff auf Hephaistos, dem Gott des Feuers und der Schmiedekunst, im Pantheon der Götter sowie auf den göttlichen Handwerker (epischer Agent), der dauerhaft Siedlungen verbessern kann.Letztes aktuelles Video: Ajax and Diomedes Features