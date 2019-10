Terminator: Resistance: Könnte ziemlich schleichlastig ausfallen - 4Players.de

Die Terminator-Serie ist für viele Fans praktisch der Inbegriff des Action-Genres. Der kommende Shooter auf Basis der ersten beiden Kinofilme könnte allerdings erstaunlich Stealth-lastig ausfallen. Zu diesem Schluss kam zumindest kürzlich pcgamer.com - basierend auf rund 30 Minuten Spielszenen von der PlayStation Access, die auf dem Youtube-Auftritt von bambooshots game hochgeladen wurden:Statt ausgiebig zu ballern, werde darin viel geschlichen, Terminals gehackt, Schlösser geknackt und Beute gesammelt. Ganze Sektionen kämen ohne einen einzigen Schuss aus. Das Spiel von Entwickler Teyon ( Rambo: The Video Game ) erscheint am 15. November für PC, PS4 und Xbox One.