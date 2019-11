Terminator: Resistance: Videos geben Einblicke in den Spielablauf des Sci-Fi-Shooters - 4Players.de

Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC) Screenshot - Terminator: Resistance (PC)

Reef Entertainment und Teyon haben zwei neue Videos zu Terminator: Resistance veröffentlicht, die Spielszenen aus der PC-Version des Sci-Fi-Shooters zeigen. Der folgende Trailer konzentriert sich auf den Kampf von Protagonist und Widerstandsmitglied Jacob Rivers gegen SKYNET:Dazu heißt es vom Hersteller: "Private Jacob Rivers ist zu Beginn des Spiels auf der Flucht vor den Streitkräften von SKYNETS, nachdem seine Division von einem mysteriösen neuen Gegner gefunden wurde. Jacob wird gezwungen, SKYNET aus dem Schatten heraus anzugreifen, während er eine Gruppe ziviler Überlebender beschützt. Er wird dem Baron, der Kommandantin der Resistance South Division vorgestellt. Unter ihrer Führung wird Jacob lernen, wie man das Arsenal von Tech-Com einsetzt, um den Kampf zurück zu SKYNET zu führen."Producer Piotr Latocha ergänzt: "Als wir das Spiel entwickelten, wussten wir, dass es für die Fans von entscheidender Bedeutung ist, das Future-War-Szenario authentisch nachzubauen. Daher haben wir uns sehr bemüht, die kurzen Einblicke in die Zukunft von Terminator und Terminator 2 zu analysieren, um Umgebungen und Details zu verbessern und das Spiel so eng wie möglich an das Universum anzupassen. Das beste Beispiel dafür ist der Resistance Shelter, das im ersten Terminator zu sehen ist. Auch die Resistance-Uniformen werden mit viel Liebe zum Detail nachgebildet. Wir hoffen wirklich, dass Terminator-Fans solche liebevollen Details im Spiel genießen werden.Combat ist ein aufregender Teil von TERMINATOR: RESISTANCE, aber unser Team hat auch hart gearbeitet, um eine spannende Geschichte, eine engagierte Besetzung von Charakteren und eine zufriedenstellende RPG-Lite-Mechanik zu entwickeln."Das zweite Video soll als Einführung in die Spielmechanik und Spielwelt dienen. Es zeige eine kurze und nach eigenen Angaben spoilerfreie Auswahl von Zwischensequenzen und Gameplay von der Eröffnung des Spiels:Dazu heißt es von Piotr Latocha: "Wir wollten zu Beginn des Spiels Situationen schaffen, in denen die Aktionen des T-800 Angst und Furcht auslösen. Zu Beginn hat der Spieler keinen Zugang zu Plasmawaffen, sodass er einem T-800 keinen Schaden zufügen kann. Der einzige Weg ist, ihm auszuweichen oder mit einer Schrotflinte niederzuschlagen und den Moment zu nutzen, um zu fliehen. Die Situation ändert sich, als Jacob später im Spiel Zugang zu fortgeschritteneren Waffen erhält."Die erste Mission des Spiels stelle auch einige der Überlebenden vor, deren Schicksal mit Jacob verflochten ist. Als Spieler habe man die Wahl, wie man mit diesen Charakteren durch Dialoge und Nebenmissionen interagieren möchte.Latocha erläutert: "Wir glauben, dass die Charaktere im Terminator-Universum genauso wichtig sind wie der Kampf selbst. Deshalb haben wir eine Reihe von Charakteren mit interessanten Hintergrundgeschichten erstellt, die der Spieler lernen kann, wenn er dazu bereit ist. Ihr Vertrauen zu gewinnen wird von entscheidender Bedeutung sein, da dies Auswirkungen darauf hat, wie jede ihrer Geschichten endet."Terminator: Resistance soll am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.